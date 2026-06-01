یعقوب هوشیار، شهردار تبریز ساعتی پیش درباره انتشار نامه مربوط به حکم انفصال از خدمت خود، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در شرایطی که از ساعاتی قبل، انتشار خبر صدور رای انفصال از خدمت شهردار تبریز در فضای مجازی، فضای عمومی و رسانه‌ای تبریز را تحت الشعاع خود قرار داده بود، یعقوب هوشیار اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی شهرداری تبریز، ابلاغیه‌ای از سوی مرجع قضائی صادر شده بود که همزمان با اختلالات گسترده اینترنتی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته در سامانه قضایی بارگذاری شده و به دلیل عدم دسترسی، به دست بنده نرسیده است.

هوشیار افزود: از آنجا که از این ابلاغیه مطلع نشده بودیم، امکان ارائه دفاعیه نیز فراهم نشد و در نهایت حکم محکومیت صادر شده است. شهردار تبریز در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت این حکم گفت: در حال حاضر برای شرکت در یک جلسه کاری در تهران حضور دارم و هرچه خواست خداوند باشد، همان خواهد شد.