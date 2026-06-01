پخش زنده
امروز: -
نشست دوشنبهها به وقت کتاب حدود دو سال و نیم هست که دوشنبه هر هفته در ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اوستا در حوزه هنری تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای حمید بابایی از دستاندرکاران نشست دوشنبهها به وقت کتاب با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره این نشست توضیحاتی ارائه کرد. گفتگوی حمید بابایی با مجری برنامه به شرح زیر است:
سوال: یک مروری سریع اول داشته باشیم از سابقه دوشنبهها به وقت کتاب و چند وقت هست که دارد برگزار میشود امروز چندمین نشست است؟
بابایی: حدود دو سال و نیم هستش که ما این نشست داریم برگزار میکنیم و امروز هم جلسه پنجاه مان هست که داریم تلاش میکنیم که همچنان مداومت داشته باشیم برنامه را به صورت توامان ادامه بدهیم ما به جز یک بازه زمانی که توی جنگ دوازده روزه تعطیل بود جلسات و یک بازه زمانی سال گذشته ما جلسات مان تا حالا تعطیلی نداشته بحمدالله و همچنان داریم جلسات را ادامه میدهیم.
سوال: خوب نشست امروز موضوعش چی است؟
بابایی: نقد و بررسی کتاب بی چهرگان با حضور خود نویسنده آقای علیرضا محمودی ایران مهر این کتاب برنده جایزه ادبیات حماسی شده بود رمان بسیار جالبیه در مورد در واقع حمله یونانیان به رومیها به ایران است زمان اشکانیان و دفاع مردم ایران و شکست رومیها از اشکانیان که به طرز غریبی به زمانه اکنون و اکنون ما خیلی نزدیک است و یک مفهومی از وطن پرستی در این اثر وجود دارد که خیلی جالبه.
سوال: معمولاً چه نوع کتابهایی را انتخاب میکنید مثل همان کتابی که اشاره کردید و نشست امروز مرتبط است با تحولات روز؟
بابایی: تلاشمان این است که مرتبط باشد یه نکتهای وجود دارد ما توی دوشنبهها به وقت کتاب دوستان خوب من توی دفتر آفرینشهای ادبی دوست خوبم آقای دانشگر که این مسئولیت را به عهده من گذاشته ما محدودیتی برای دعوت از نویسنده نداریم سعی کردیم نگاهمان نگاه بازی باشد و هر نویسندهای که تو کشور اثری را چاپ میکند ذیل از قوانین کشور قبول میکند ما ازش دعوت میکنیم و میتواند تشریف بیاورد در جلسات ما نکتهای که وجود دارد اینه که تلاش میکنیم با توجه به مسائل روز مثلاً مناسبتها کتاب داشته باشیم برای نقد و بررسی نکته دیگهای که وجود دارد اینه که اولویت مان البته کتابهایی است که توسط سوره مهر منتشر میشود ولی تلاشمان این است کتابهای ناشران دیگر را هم بگذاریم مثلاً کتاب بی چهرگان مال انتشارات سوره مهر نیست برای انتشار سیمرغ است ولی خوب ما از دوستان خواستیم آنها هم پذیرفتند که همکاری داشته باشند و دوست خوب من آقای ایران مهر هم که نویسنده بسیار و با سابقهای هم هست ایشان هم تشریف میآورند.
سوال: بسیارخوب نکته دیگری است؟
بابایی: تشکر میکنم امیدوارم جلسات مان ادامه داشته باشد مخاطبین مان استقبال بکنند، چون مهمترین مسئله در حوزه ادبیات واقعیت اینه که مخاطب باید دنبال بکند وضعیت ادبیات کشور ما هم این روزها واقعاً مدیون مخاطب است و نیاز دارد که مخاطبین حمایت بکند.
سوال: نشست دوشنبهها و کتاب عمومی است؟
بابایی: بله هم هر عزیزی که دوست دارد میتواند تشریف بیاورد.
سوال: چه ساعتی برگزار میشود؟
بابایی: (ساعت شانزده) چهار تا شش سالن اوستا در حوزه هنری تهران.