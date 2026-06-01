نایب رئیس مجلس گفت: امروز شاه‌کلید عبور از شرایط فعلی کشور حفظ وحدت ملی است و هر سخنی که آن را خدشه‌دار کند، در مسیر خواست دشمن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد ماه) به شهرستان ملارد سفر کرده بود، در جمع طلاب این شهرستان گفت: امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب همواره نقش کلیدی و اساسی برای مردم قائل بوده و هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در کنار هدایت رهبری، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت کشور دارند، افزود: خط اصلی نظام، انقلاب و سیاست‌های امروز کشور نیز برگرفته از مطالبات و خواسته‌هایی است که مردم در جامعه و در صحنه بیان می‌کنند. مردم بیش از ۹۰ روز است که مطالب خود را در کف خیابان مطرح می‌کنند و این حضور باید ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح دوره نخست مجلس شورای اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام تأکید کردند که مردم باید در صحنه حضور داشته باشند، اما در عین حال نباید در کف خیابان دچار اختلاف و چنددستگی شوند و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه یکی از مصادیق مهم تقوا، حفظ وحدت است، تصریح کرد: این به معنای نبود اختلاف سلیقه نیست، بلکه به این معناست که علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها، وحدت و انسجام ملی حفظ شود.

وی ادامه داد: شاه‌کلید موقعیت فعلی کشور وحدت است؛ از این رو هر سخنی که وحدت را خدشه‌دار کند، قطعاً در راستای خواست دشمن است. وحدت امروز ملت ایران یکی از نتایج شهادت امام شهید ماست. امام شهید ما همانند جد بزرگوارش امام حسین(ع) شهادت را انتخاب کرد و انتخاب رهبر جدید نیز فتنه‌ها و توطئه‌های بین‌المللی را خنثی و تلاش‌های دشمن را یکباره بی‌اثر کرد. در نتیجه، دل مردم بیش از پیش به انقلاب و نظام گرم شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی دیگر وقتی به خیابان می‌آییم، باید بررسی کنیم که در طول این ۹۰ روز چند نفر را با خود همراه کرده‌ایم؛ این موضوع حتی از اصل حضور در خیابان نیز مهم‌تر است. همچنین نباید اجازه دهیم مردم دچار انحراف شوند. خدا نکند در ذهن کسی این تصور ایجاد شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی باید پیروز شود.

وی خطاب به طلاب حاضر در جلسه گفت: شما طلبه هستید و قرار است هدایت جامعه را برعهده بگیرید؛ بنابراین باید در این زمینه تلاش و نقش‌آفرینی کنید. در موضوعات مهم باید نه تندرو بود و نه کندرو؛ بلکه باید با عقلانیت حرکت کرد. پایبندی محکم به اصول با رفتار احساسی تفاوت دارد و ما نباید حتی به اندازه یک سر سوزن از اصول خود عقب‌نشینی کنیم.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه مردم ایران در تاریخ بی‌نظیر بوده‌اند، اظهار کرد: امروز ما توانسته‌ایم از اسلام و ایران یک ابرقدرت در جهان بسازیم و این دستاورد نتیجه حضور و نقش‌آفرینی مردم است. مردم واقعاً به میدان آمدند و نیروهای مسلح نیز به پشتوانه همین مردم به پیروزی رسیدند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی آمریکا گفت: رفتارها و اقدامات آمریکا نشان‌دهنده قرار گرفتن این کشور در یک بن‌بست است. ترامپ امروز به نقطه‌ای رسیده که نه می‌تواند وارد جنگ شود و نه توان عقب‌نشینی دارد.

حاجی بابایی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها همه مسئولان را مکلف می‌کند که با دقت بیشتری عمل کنند. زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، هیچ‌کس جرأت نمی‌کند از خواسته‌ها و مطالبات آنان کوتاه بیاید