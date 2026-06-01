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مستندی از حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراکز علمی ایران

خبرنگار صدا و سیما در مستندی به حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی به مرکز اظلاعات و فناوری دانشگاه شریف در جریان جنگ تحمیلی سوم پرداخته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۲۲:۰۸
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برچسب ها: دانشگاه شریف ، حمله موشکی ، آمریکا و اسرائیل
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