کارشناس مسائل سیاسی: در پی شکست‌های پی‌در‌پی رژیم صهیونیستی و ناکامی در تحقق اهداف خود در تفاهمات منطقه‌ای، این رژیم با رویکردی غیرمتعارف و تهاجمی، طرح‌های تجزیه‌طلبانه در لبنان را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خادمی بهابادی گفت: تحولات اخیر در منطقه نشان‌دهنده تغییر فاز راهبردی رژیم صهیونیستی پس از متحمل شدن شکست‌های متعدد در برابر جمهوری اسلامی ایران است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا، هیچ‌یک از خواسته‌های تل‌آویو، از جمله توقف برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و یا محدودسازی متحدان منطقه‌ای تهران، محقق نشده است؛ موضوعی که از منظر ناظران سیاسی، یک تحقیر تاریخی و شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

وی افزود:کارشناسان بر این باورند که تهاجم وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار غیرنظامیان، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های راهبردی و همچنین دست‌وپا کردن دستاوردی سیاسی برای دولت مستقر در آستانه انتخابات در سرزمین‌های اشغالی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هدف غایی این رژیم، پیشبرد طرح‌های دیرینه «اسرائیل بزرگ» و «خاورمیانه بزرگ» از طریق تجزیه لبنان و ایجاد فشار سیاسی و نظامی برای تحمیل عادی‌سازی روابط میان بیروت و تل‌آویو است.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به رفتار‌های غیرمعمول و تهاجمات گسترده صهیونیست‌ها، ضرورت پاسخ قاطع و بازدارنده شبکه مقاومت بیش از پیش احساس می‌شود. وی افزود: صاحب‌نظران در این زمینه بر دو محور اصلی؛ تشدید پاسخ‌های میدانی: تداوم و گسترش حملات موشکی و پهپادی به منظور ناامن نگاه داشتن مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی و حفظ وضعیت خالی از سکنه بودن این مناطق برای افزایش فشار بر کابینه رژیم صهیونیستی و استفاده از اهرم‌های اقتصادی شامل مسدودسازی و ایجاد محدودیت در «تنگه باب‌المندب» به عنوان گلوگاه حیاتی تجارت دریایی رژیم صهیونیستی، تاکید دارند.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام نه تنها فشار‌های اقتصادی شدیدی را بر تل‌آویو تحمیل می‌کند، بلکه با تحت‌تأثیر قرار دادن جریان تجارت جهانی، جامعه بین‌الملل را ناگزیر به واکنش در برابر رفتار‌های غیرقانونی این رژیم خواهد کرد.