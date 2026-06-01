مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و داروی اهواز از آغاز اجرای طرح رصد هوشمند و مستمر تأمین و توزیع دارو با هدف افزایش تاب‌آوری نظام دارویی و ارتقای نظارت بر چرخه دارو در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد ممتحنی گفت: طرح رصد هوشمند و مستمر تأمین و توزیع دارو با هدف افزایش تاب‌آوری نظام دارویی و ارتقای نظارت بر چرخه دارو در استان خوزستان کلید خورد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف پایش دقیق وضعیت تأمین و توزیع دارو، پیشگیری از تخلفات احتمالی، صیانت از حقوق بیماران و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات قانونی در حال اجراست.

دکتر ممتحنی در ادامه افزود: به همین منظور اجرای این طرح و به منظور افزایش تاب آوری نظام دارویی استان، بازرسی‌های مستمر هفتگی از بیش از ۱۲۰ مرکز، شامل داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و توزیع دارو و مراکز SUD (درمان سوءمصرف مواد)، در دستور کار جدی این معاونت قرار گرفته است.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و داروی اهواز در پایان تأکید کرد: نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین، تضمین‌کننده دسترسی پایدار بیماران به دارو‌های مورد نیاز بوده و با متخلفان این حوزه مطابق با ضوابط برخورد خواهد شد.