به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم، پاسداران سرافراز حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی از فرزندان منطقه شهیدپرور فردو، شب گذشته در حالی که در جبهه‌های دفاعی استان قم مستقر بودند، بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این اطلاعیه از ایثار و جان‌فشانی این ۲ شهید در جبهه‌های دفاعی استان قدردانی و تاکید شده است که نام آنان بر بلندای قله‌های مقاومت ثبت شده است.

زمان و مکان مراسم تشییع و وداع با پیکرهای مطهر این دو شهید متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.