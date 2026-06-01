روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم از شهادت ۲ نفر از پاسداران در پی وقوع انفجار پرتابههای باقیمانده از جنگ رمضان در یکی از اماکن نظامی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم، پاسداران سرافراز حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی از فرزندان منطقه شهیدپرور فردو، شب گذشته در حالی که در جبهههای دفاعی استان قم مستقر بودند، بر اثر انفجار پرتابههای باقیمانده از جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
در این اطلاعیه از ایثار و جانفشانی این ۲ شهید در جبهههای دفاعی استان قدردانی و تاکید شده است که نام آنان بر بلندای قلههای مقاومت ثبت شده است.
زمان و مکان مراسم تشییع و وداع با پیکرهای مطهر این دو شهید متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.