آغاز طرح دریا در مازندران
طرح سالمسازی دریا در شهرهای ساحلی مازندران آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران در بابلسر و در حاشیه آغاز طرح سالمسازی دریا گفت: طبق دستور استاندار، طرح سالم سازی دریا امروز و در سالروز میلاد امام هادی علیه السلام و در ایام دهه ولایت و امامت رسماً آغاز شده است.
مصطفی سوادکوهی او با بیان اینکه فرمانداران ۱۴ شهرستان ساحلی مسئول اجرای سیاستهای ساماندهی سواحل هستند، بر ضرورت کاهش آمار غرقشدگی در سواحل استان تاکید کرد و افزود: با وجود اقدامات و تلاشهای صورتگرفته در سالهای گذشته، آمار غرقشدگی همچنان بالاست و این وضعیت با ظرفیتها و جایگاه مازندران همخوانی ندارد.
او با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی در حوزه مدیریت سواحل، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای اجرایی استان برای ارتقای ایمنی سواحل و کاهش حوادث دریایی بسیج شده است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران در خصوص صیانت از جان شهروندان و گردشگران افزود: بر اساس دستور استاندار، طی ماههای اخیر نشستهای متعددی در استانداری، فرمانداریها و شهرستانهای ساحلی برگزار و راهبردهای اجرایی طرح ساماندهی سواحل ابلاغ شده است.
او تصریح کرد: فرمانداران ۱۴ شهرستان ساحلی مکلف هستند با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی، زمینه اجرای دقیق برنامهها و سیاستهای ابلاغی را فراهم کنند و بر حسن اجرای مأموریتها نظارت مستمر داشته باشند.
سوادکوهی یکی از مهمترین محورهای اجرایی طرح را «مسئولسازی مدیریت سواحل» عنوان کرد و گفت: مدیریت سواحل در محدوده شهرها بر عهده فرمانداران، در روستاها بر عهده دهیاران و در سایر مناطق بر عهده بخشداران خواهد بود و مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری امور نیز در سطح شهرستانها بر عهده فرمانداران است.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه کمکاری در اجرای مأموریتهای مرتبط با ساماندهی سواحل پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای مسئول موظفاند در چارچوب وظایف قانونی خود برای تأمین ایمنی و آرامش مردم و گردشگران اقدام کنند و فرمانداران نیز موظف به پیگیری و مطالبهگری در این زمینه هستند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران کاهش محسوس آمار غرقشدگی را مهمترین شاخص ارزیابی موفقیت طرح ساماندهی سواحل دانست و افزود: انتظار میرود خروجی اقدامات دستگاههای اجرایی در پایان فصل شنا، در آمارها و نتایج عملیاتی بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد.
وی همچنین بر نقش مشارکت مردمی در اجرای موفق طرح تأکید کرد و گفت: شهروندان، مسافران و گردشگران باید با رعایت هشدارها و توصیههای عوامل اجرایی، ناجیان غریق و نیروهای امدادی، از شنا در مناطق غیرمجاز و خارج از ساعات تعیینشده خودداری کنند.
سوادکوهی با اشاره به پیشبینی برنامههای فرهنگی و اجتماعی در سواحل استان اظهار کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی، هنری و آیینی با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی در دستور کار قرار دارد تا در کنار تأمین ایمنی، زمینه ارتقای نشاط اجتماعی و فرهنگسازی در سواحل نیز فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و همکاری مردم، شاهد کاهش چشمگیر حوادث دریایی و ارتقای سطح ایمنی در سواحل مازندران طی سال جاری باشیم.