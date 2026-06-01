به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی گفت: یک فقره جواز تاسیس از طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه امسال در شهرستان شوشتر صادر شد.

وی افزود: در صورت اجرایی و نهایی شدن این طرح، زمینه اشتغال ۱۵ نفر در این شهرستان فراهم خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: مقرر شده طرح فوق در زمینه برنجکوبی با ظرفیت یکهزار تن در سال و با سرمایه گذاری ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال فعالیت کند.