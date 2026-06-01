مردم انقلابی آبادان و خرمشهر در نود و سومین شب از تجمعات شبانه حمایت خود را از مردم لبنان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم غیور و ولایت مدار شهرستانهای آبادان و خرمشهر امشب نیز در تجمعات شبانه، با سر دادن شعارهای وحدتآفرین، حمایت و بیعت خود را با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام کردند.
مردم بصیر جنوب غرب خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و لبنان بر آمادگی خود در دفاع از میهن اسلامی تاکید و جنایات رژیم صهیونسیتی در حمله به لبنان را محکوم کردند.