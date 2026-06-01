معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف و تملک غیر قانونی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان از اراضی دولتی در اندیمشک با اجرای احکام قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسروش نوروزی با اشاره به تکالیف قانونی معاونت املاک و حقوقی در راستای صیانت از بیت المال اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت صیانت از بیت‌المال و حفاظت از اراضی دولتی است. برای تحقق این هدف همکاری و همیاری دستگاه قضائی استان و نیرو‌های انتظامی همواره گره‌گشا بوده است.

وی بیان کرد: در راستای اجرای احکام قضایی توسط اداره حقوقی و فرماندهی یگان حفاظت از اراضی ملی علیه متصرفان، یک مورد تصرف زمین به متراژ ۳۰ هزار متر مربع در شهرستان اندیمشک رفع تصرف شد.

نوروزی گفت: این رفع تصرف شامل قلع و قمع و خلع ید از ۳ هکتار در شهرستان اندیمشک بوده است.

نوروزی با قدردانی از یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان، دستگاه قضائی و انتظامی همچنین همکاران اداره حقوقی در انجام این عملیات گفت: این اقدام، حرکتی مهم در راستای حفاظت و صیانت از بیت‌المال است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان حفاظت و صیانت از اراضی ملی را وظیفه مهم و ذاتی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها عنوان و تصریح کرد: با مشاهده هرگونه تصرف با متصرفان و سودجویان در اسرع وقت برخورد قانونی خواهیم کرد و از شهروندان می‌خواهیم تا مشاهدات خود را از موارد زمین‌خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.