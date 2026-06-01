به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در رقابت‌های پاراتکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی کشور مغولستان که با هدف انتخاب ورزشکاران برتر برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در حال برگزاری است مریم عبدالله‌پور، پاراتکواندوکار اهل بندرانزلی، در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم و در میان پنج شرکت‌کننده این وزن، با ارائه مبارزاتی قدرتمند و فنی، تمامی رقبای خود را پشت سر گذاشت و بر سکوی نخست آسیا ایستاد.

این بانوی ورزشکار گیلانی با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا، ضمن تثبیت جایگاه خود در سطح قاره کهن، گام مهمی در مسیر حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برداشت.