آزاد راه انار، شهربابک، سیرجان ونیز به باغات هرمزگان، به طول ۲۶۰ کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در جلسه مشترک استاندار کرمان، نمایندگان انار و رفسنجان، شهربابک و سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با آقای بازوند معاون وزیرراه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور، با ساخت اولین آزاد راه کشور توافق و جزئیات اجرای آن به بحث گذاشته شد.

استاندار کرمان اعلام کرد: بر اساس این توافق، قرار شده آزاد راه انار، شهربابک، سیرجان و نهایت به باغات هرمزگان، به طول ۲۶۰ کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود.

محمدعلی طالبی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی در اجرای این طرح عظیم، ابراز امیدواری کرد: این طرح با مصوبه نهایی دولت، حداکثر تا سه ماه آینده عملیاتی، و ظرف سه سال، تکمیل و افتتاح می شود.

وی افزود: در این جلسه درباره دیگر طرح‌های حوزه راه‌ها و خطوط ریلی، نیز بحث و تبادل نظر شد و بر همین اساس هفته آینده آقای بازوند معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور، برای پیگیری دیگرطرح‌ها به کرمان سفر خواهد کرد.

این آزاد راه نخستین آزاد راه حوزه استان کرمان است که دسترسی مسافران، از حوزه استان‌های یزد و فارس به کرمان و هرمزگان را تسهیل می‌کند.