به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان، به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کیانپارس، خیابان‌های ۱۷ و ۱۸ شرقی، کارون ۱ و ۳ و ۵ در روز سه شنبه ۱۲ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.