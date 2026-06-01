استاندار اردبیل در نشست های جداگانه ای، برای گشایش های ارزی و سرمایه گذاری و بررسی اولویت های استانیِ طرح های دانش بنیان، با وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور رایزنی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در نشست استاندار اردبیل با وزیر اقتصاد در تهران، تأمین و تخصیصِ ارز تالار سوم برای ثبت سفارش کالاهای اساسی استان، تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر، و مباحث مرتبط با سرمایهگذاری پیگیری شد.
در این نشست، استاندار اردبیل گفت: در طول جنگ رمضان، بیش از ۴۸ هزار تن کالای اساسی در بازار توزیع و ۳۴ هزار تن اقلام مورد نیاز، وارد استان اردبیل شد.
امامی یگانه افزود: تاکنون ۳۴ ثبت سفارش، به حجم ۹۴ هزار تن برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پتروشیمیِ واحدها در سطح استان صورت گرفته که نیازمند تأمین و تخصیص ارز هستیم.
استاندار اردبیل افزود: در مجموع، از محل سفر ریاست جمهوری و همایش بینالمللی سرمایهگذاری، ۷۷ تفاهمنامه به حجم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده که تاکنون عملیات اجرایی ۲۸ طرح آغاز شده و یا در هفته دولت شروع میشود.
در این دیدار مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز افزود: عملکرد استان اردبیل در واردات کالاهای اساسی بهعنوان استان مرزی، ارزشمند است.
استاندار اردبیل در نشست با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور هم گفت: تکمیل کارخانه نوآوری و مرکز هوش مصنوعی، از اولویتهای اصلی دولت محلی است.
افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور هم گفت: توجه جدی به حوزه دانشبنیان و توسعه صندوقهای پژوهش و فناوری، از اولویتهای مهم این معاونت است که با برنامه مشترک استانی، امسال میتوانیم همکاری مطلوبی داشته باشیم.