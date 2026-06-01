به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری‌راد اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های چوبی، مأموران گشت انتظامی با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی، یک دستگاه کامیونت حامل چوب‌های قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، کامیونت حامل بار قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳ تُن چوب قاچاق کشف کردند. در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ مطهری راد با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق منابع طبیعی که به اقتصاد کشور و محیط زیست آسیب وارد می‌کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.