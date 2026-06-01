به گزارش

این مفهوم به معنای سپردن وظایف فکری به ابزار‌های بیرونی برای کاهش فشار ذهنی است؛ اما با ظهور هوش مصنوعی مولد، این روند از ذخیره ساده اطلاعات فراتر رفته و اکنون شامل بخش‌های کلیدی تفکر، تحلیل و پاسخ‌گویی نیز می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقاله‌ای در مجله «یورپین بیزنس ریویو» با استناد به گزارش‌های آزمایشگاه رسانه MIT، نسبت به پدیده‌ای به نام «تخلیه شناختی» هشدار داده است.این مفهوم به معنای سپردن وظایف فکری به ابزار‌های بیرونی برای کاهش فشار ذهنی است؛ اما با ظهور هوش مصنوعی مولد، این روند از ذخیره ساده اطلاعات فراتر رفته و اکنون شامل بخش‌های کلیدی تفکر، تحلیل و پاسخ‌گویی نیز می‌شود.

خطر برای نسل جدید و محیط‌های آموزشی

نویسنده این مقاله به‌ویژه درباره استفاده دانش‌آموزان و دانشجویان از این ابزار‌ها هشدار می‌دهد. اگر کاربران پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی را بدون بررسی و استدلال بپذیرند، فرصت تمرین ذهنی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه، انعطاف‌پذیری ذهنی و توانایی ارزیابی درست اطلاعات در آنها ضعیف می‌شود. این موضوع در مشاغلی که تصمیم‌گیری انسانی مستقیماً با ایمنی و کیفیت کار در ارتباط است، اهمیت حیاتی دارد.

هوش مصنوعی؛ عصای کمک یا ابزار رشد؟

در این گزارش به نکته مهمی اشاره شده است: هوش مصنوعی می‌تواند همزمان هم یک «عصا» باشد و هم یک «ابزار رشد». اگر کاربر بدون فکر کردن تنها به خروجی AI تکیه کند، توانایی‌های ذهنی او تضعیف می‌شود، اما اگر از این فناوری برای تولید ایده‌های اولیه، بررسی فرضیه‌ها و اصلاح پاسخ‌ها استفاده کند، هوش مصنوعی به ابزاری برای یادگیری و رشد فکری تبدیل خواهد شد.

با این حال، پژوهشگران معتقدند مرز میان این دو نوع استفاده بسیار باریک است و نگرانی اصلی این است که بسیاری از کاربران، هوش مصنوعی را نه به عنوان ابزاری برای یادگیری، بلکه تنها راهی سریع برای رسیدن به پاسخ نهایی ببینند.