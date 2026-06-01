به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ محمد عباسپور گفت: ضابطین قضایی سپاه قائم‌شهر در پاسخ به نارضایتی‌های عمومی به دلیل کمبود برخی اقلام دارویی در بازار و با هدف مقابله قاطع با قاچاق و احتکار اقلام حیاتی، بازرسی‌های دقیقی از انبار‌های شهرستان انجام دادند.

او افزود: در بازرسی از یک انبار پنهان در یک واحد مسکونی بیش از ۱۵۰۰ قلم داروی ضروری بیماران و ۳۵۰۰ قوطی شیرخشک کشف و ضبط شد.

فرمانده سپاه شهرستان قائم‌شهر ادامه داد: چندی پیش هم بیش از ۱۰ تن مواد غذایی احتکارشده به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال در یک واحد صنفی مشاور املاک در این شهرستان کشف و ضبط شده بود

عباسپور با بیان اینکه طرح‌های نظارتی و مقابله با اخلالگران اقتصادی با قدرت ادامه دارد از هوشیاری ضابطین قضایی سپاه و مشارکت مردم در گزارش تخلفات اقتصادی قدردانی کرد و گفت: تمامی اقلام کشف‌شده جهت طی مراحل قانونی و بررسی‌های کارشناسی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد و پرونده تخلف نیز برای رسیدگی در مسیر قانونی قرار گرفت.





وی افزود: مقابله با احتکار، گران‌فروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و بازار از اولویت‌های مهم دستگاه‌های نظارتی و امنیتی است و در این مسیر، از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای شناسایی متخلفان استفاده خواهد شد.