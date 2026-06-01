دادستان عمومی و انقلاب قزوین با تشریح جزئیات حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از قتل یک زن توسط همسرش و سپس خودکشی ضارب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت‌وگو با بخش خبری 20 ، جزئیات حادثه تیراندازی صبح امروز در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را تشریح کرد.

به گفته وی، در این حادثه یک دانشجوی مرد همسر خود را که او نیز از دانشجویان همین دانشگاه بود، با سلاح گرم هدف قرار داد و سپس اقدام به خودکشی کرد. بر اساس اعلام اولیه، این زوج حدود ۱۰ سال با یکدیگر زندگی کرده و با مشکلات جدی خانوادگی مواجه بوده‌اند.

دادستان قزوین با تأکید بر اینکه حمل سلاح غیرمجاز جرم سنگینی محسوب می‌شود، از دانشجویان و شهروندان خواست از حمل هرگونه سلاح خودداری کنند؛ چرا که چنین رفتارهایی می‌تواند به حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر منجر شود.

همچنین اعلام شد که نیروهای انتظامی و قضایی بلافاصله در محل حاضر شده و بررسی‌های لازم درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.