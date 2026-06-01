هوش مصنوعی جایگزین ۱۰۰۰ کارمند، در یک بانک بزرگ بلژیکی میشود
بانک «بیانپی پاریبا فورتیس» بلژیک اعلام کرد که در راستای تحول دیجیتال، قصد دارد طی سه سال آینده ۱۰۰۰ موقعیت شغلی خود را حذف و وظایف آنها را به هوش مصنوعی واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از خبرگزاری «بلگا»، مدیرعامل بانک «بیانپی پاریبا» فورتیس اعلام کرده است که این بانک با بهرهگیری از توانمندیهای هوش مصنوعی و دیجیتالیسازی، استراتژی جدیدی را برای مدیریت نیروی انسانی خود در پیش گرفته است.
مایکل آنسیو، مدیرعامل این بانک، توضیح داد که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بهطور فزایندهای وظیفه رسیدگی به ارتباطات روزمره با مشتریان را بر عهده میگیرند. به همین دلیل، تعداد نیروهای جدیدی که استخدام میشوند، بسیار کمتر از تعداد کارمندانی خواهد بود که بازنشسته شده یا از بانک خارج میشوند.
مدیریت ۷ میلیون تماس توسط چتباتها
این بانک بلژیکی در سال گذشته به بیش از ۸ میلیون پرسش مشتریان پاسخ داده است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، این بانک قصد دارد تا سال ۲۰۲۸، مدیریت ۷ میلیون مورد از این تعاملات را به چتباتهای هوشمند واگذار کند. آنسیو معتقد است که وقتی هوش مصنوعی بتواند با دقت به سوالات مربوط به کارتهای بانکی و خدمات رفاهی پاسخ دهد، دیگر نیازی به جایگزینی تمام نیروهای مرکز تماس نخواهد بود.
سرمایهگذاری روی فناوری به جای نیروی انسانی
آمارهای رسمی این بانک نشان میدهد که فرآیند جایگزینی کارمندان با هوش مصنوعی هماکنون آغاز شده است؛ بهطوری که سال گذشته ۵۰۰ نفر از این شرکت خارج شدند، اما تنها ۳۳۰ نیروی جدید استخدام شدند.
مدیرعامل این بانک تأکید کرد که در سالهای آینده با سرمایهگذاری بیشتر روی فناوری هوش مصنوعی، این بانک تنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از خروجیهای خود را با نیروی انسانی جدید جایگزین خواهد کرد و باقی وظایف را به سیستمهای هوشمند خواهد سپرد.