تأمین ۳۵۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران برای تهران
مجموع گوشت مرغ ارسالی مازندران به تهران امروز به ۳۵۸ هزار و ۱۰۵ کیلوگرم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با استناد به گزارش انجمن کشتارگاههای استان و اداره کل دامپزشکی میزان مرغ آماده طبخ ارسالی از مازندران به میادین تهران ۱۷۰ هزار و ۴۳۰ کیلوگرم و به فروشگاههای تهران ۷۲ هزار و ۸۳۵ کیلوگرم بود که جمع مرغ آماده طبخ تهرانی به ۲۴۳ هزار و ۲۶۵ کیلوگرم میرسد.
حسین اسلامی به نقش کلیدی مازندران در تأمین گوشت سفید پایتخت و سایر استانها و ضرورت پایداری زنجیره تولید، توزیع و تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: ۵۲ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شد که مجموع گوشت مرغ ارسالی به تهران را به ۳۵۸ هزار و ۱۰۵ کیلوگرم افزایش میدهد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در همین بازه زمانی، گوشت مرغ توزیعی در استان مازندران با احتساب قطعهبندی، ۲۶۲ هزار و ۶۹ کیلوگرم بوده است
اسلامی گفت: مرغ آماده طبخ ارسالی از مازندران به سایر استانها ۶۷ هزار و ۷۵۵ کیلوگرم بوده و همچنین ۲۶ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده به استان سمنان ارسال شده است.
او با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت طیور مازندران در اقتصاد کشاورزی استان گفت: پایداری زنجیره تأمین گوشت مرغ نه تنها امنیت غذایی را تضمین میکند بلکه به عنوان یک محور کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش میکند.