به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۱ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور یکی از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی قدس سپاه برگزار شد؛ وی گزارشی از آخرین وضعیت منطقه به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی، آخرین وضعیت گروه‌های مقاومت و همچنین وضعیت امنیت در ساحات مقاومت از جمله لبنان و فلسطین ارائه کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس تأکید کرد، اردوگاه حق با محوریت ایران در مقابل اردوگاه باطل با محوریت آمریکا قرار گرفته و کار بزرگ مقاومت اسلامی در سال‌های اخیر، نابودی داعش، مقابله با جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بوده و همچنین مقاومت توانسته توطئه و راهبرد آمریکا برای تجزیه خاورمیانه را خنثی کند.

وی ادامه داد: این فرمانده عالی رتبه گفت که دشمن صهیونیستی به اهداف خود در غزه نرسیده و در لبنان نیز به اهداف خود دست نخواهد یافت و به سختی در لبنان شکست خواهد خورد. همچنین فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعی است و این رژیم ۱۵ سال آینده را نخواهد دید.

رضایی با بیان اینکه مقاومت اسلامی در سراسر منطقه عملیات‌های موفقی ‌علیه دشمنان داشته است، اظهار کرد: این فرمانده عالی‌رتبه نیروی قدس سپاه اشاره‌ای به جنگ رمضان داشت و اینکه مقاومت اسلامی در سراسر منطقه عملیات‌های موفقی علیه دشمنان داشت. وی همچنین عنوان کرد ۵ تا ۷ میلیون نفر از مردم عراق درخواست حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را داشته‌اند و عراقی‌ها خواستار برگزاری مراسم تشییع قائد شهید انقلاب در عراق هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این گزارش تأکید شد رژیم صهیونیستی هم‌اکنون از نظر سیاسی و اجتماعی در حال فروپاشی است و با جنگ‌افروزی به دنبال بقای خود است. همچنین عنوان شد که سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهایی نظیر تحریم، فشار اقتصادی، تسلیح تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان و جنگ روانی، به دنبال براندازی ایران اسلامی بوده و هستند اما با هوشیاری و وحدت ملت ایران شکست خورده‌ و باز هم شکست خواهند خورد.

وی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست، دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند. از جمله بر ضرورت حمایت قاطع از لبنان و مقاومت لبنان، خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و انتقام خون ایشان تأکید شد. همچنین اعضا از استفاده رژیم صهیونیستی از آسمان عراق در جنگ رمضان انتقاد کردند.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه افزود: در این نشست همچنین بر اعمال حاکمیت در باب‌المندب، برخورد با جنایات رژیم صهیونیستی، برخورد با شرارت‌های حکام امارات، توسعه مکتب شهید سلیمانی، لزوم شکست محاصره دریایی و مقابله با تهدیدات در شرق و غرب کشور تأکید شد.

رضایی ادامه داد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست از اقدامات، خدمات و مجاهدت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در جنگ اخیر، قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت محور مقاومت، پشتیبانی همه‌جانبه از آن، هم‌افزایی جبهه مقاومت در همه جبهه‌ها و همچنین برخورد قاطع و بازدارنده با سران رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه‌ای با اعضای شورای تأمین استان تهران داشت، اظهار کرد: در این نشست، استاندار تهران و رئیس شورای تأمین استان گزارشی از وضعیت امنیتی استان تهران و اقدامات انجام‌شده به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ و در ایام جنگ ۴۰ روزه اخیر ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، فرمانده فراجای تهران، رئیس سازمان اطلاعات تهران و برخی دیگر از اعضای شورای تأمین استان تهران نیز گزارشی از حوزه مأموریتی خود، اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون نیز در این نشست نقطه‌نظرات خود را بیان کردند و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های شورای تأمین استان تهران و همچنین شهرداری تهران به‌ویژه در دوران جنگ اخیر، بر آمادگی مجلس برای اقدام در حوزه قانون‌گذاری و نظارت برای تقویت امنیت در استان تهران و همکاری در این زمینه تأکید کرد.