

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد خبر حادثه برخورد قطار با دو عابر پیاده در ورودی شیرگاه محدوده راهبندی به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام و تیم پایگاه اورژانس شیرگاه به محل حادثه اعزام شد

بر اساس این گزارش در این حادثه که در اثر برخورد قطار با دو عابر اتفاق افتاد متاسفانه یک خانم ۲۴ ساله در دم جان باخت و آقای ۳۵ساله مصدوم شد که توسط تیم اورژانس اعزامی پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.