مرتضی علیخانی، فعال فرهنگی هدف از برگزاری آیین گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در روستای خیارج قزوین را تبیین اندیشه‌ها و بازخوانی سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مرتضی علیخانی در گفتگوی خبر 20گفت: این مراسم با محوریت بزرگداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود.

این فعال فرهنگی، با اشاره به جایگاه امام راحل در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: برگزاری این‌گونه مراسم ها، همایش‌ها و نشست‌ها فرصتی برای تبیین و ترویج اندیشه‌ها و فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی به نسل‌های امروز و آینده دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بیشتر از سیره و منش امام خمینی (ره) باشد.



