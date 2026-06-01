رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه هیچ شرکت زیان دهی در بنیاد مستضعفان وجود ندارد، گفت: تعداد شرکت‌های بنیاد مستضعفان از بیش از ٢٠٠ شرکت امروز به ١١٠ شرکت رسیده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین دهقان در نشست خبری نخستین رویداد نمایشگاه «ایران پروژه» پس از جنگ تحمیلی سوم، در خصوص واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد اظهار داشت: ما باور داریم که بخش خصوصی بهتر از ما عمل می‌کند، اما با در نظر گرفتن تجربه ناموفق خصوصی‌سازی‌ها، اجازه ندادیم آن تجربه تکرار شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعداد شرکت‌های زیان‌ده از مجموع ۱۱۰ شرکت بنیاد، گفت: در حال حاضر بنیاد مستضعفان هیچ شرکت زیان‌دهی ندارد؛ تمام شرکت‌های زیان‌ده یا از زیان‌دهی خارج شده‌اند و یا واگذار شدند.

دهقان ادامه داد: با رعایت این ملاحظات، تعداد شرکت‌های بنیاد مستضعفان از بیش از ۲۰۰ شرکت در گذشته، اکنون به ۱۱۰ شرکت رسیده است.

رئیس بنیاد مستضعفان اصول رعایت شده در این واگذاری‌ها را برشمرد و گفت: نخست اینکه شرکت‌ها باید موتور محرک و پیشران باشند و به بهبود فضای کسب‌وکار کشور کمک کنند.

وی در خصوص ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد توضیح داد: شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۴۰۳ شناسایی و تعیین تکلیف شدند؛ تمام این شرکت‌ها یا ادغام شده‌اند یا از مجموعه خارج شدند و در حال حاضر هیچ شرکت زیان‌دهی در مجموعه بنیاد مستضعفان فعالیت نمی‌کند.

دهقان درباره فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه معدن نیز افزود: عمده فعالیت‌های ما در این بخش بر حوزه‌های فولاد و مس متمرکز است.

وی با بیان اینکه در بخش معدن به دنبال انحصار نیستیم، تأکید کرد: در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی، هدف ما ایجاد انحصار نیست، بلکه تلاش بر این است که حضور بنیاد در این بخش، با هدف توسعه فناوری و ارتقای ظرفیت‌های معدنی کشور همراه باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان مجدداً تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم رقیب بخش خصوصی و مردم باشیم. بنیاد مستضعفان در گذشته بیش از ۲۲۰ شرکت در اختیار داشت؛ اگر قرار باشد در تمام حوزه‌ها حضور داشته باشیم، عملاً به رقیب مردم و بخش خصوصی تبدیل خواهیم شد.

وی افزود: بر همین اساس، شرکت‌های خود را به موتورهای محرک و پیشران اقتصاد تبدیل می‌کنیم.

دهقان این نقش پیشرانی را در دو حوزه اصلی تعریف کرد: نخست، الگو‌سازی و توسعه فناوری؛ و دوم، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تقویت استعدادها و ورود به حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور به‌روزرسانی و ارتقای فضای کسب‌وکار کشور.

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: از سال گذشته، موضوع جذب گروه‌های جوان و دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده و از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا گسترش یافته و وارد بازار کار شوند. بنابراین با این اقدام، هم به دولت و هم به بخش خصوصی کمک می‌کنیم.