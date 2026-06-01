یک عضو فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد در صورتی که رژیم صهیونیستی، تجاوز و عملیاتش را متوقف و از مناطق اشغالی عقب نشینی کند، مقاومت به آتشبس پایبند خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حسن عزالدین» در این باره تاکید کرد: ما حق مشروع خود را برای مقاومت محفوظ میدانیم.
وی با اشاره به نقش فشارهای خارجی در تحولات میدانی، تأکید کرد: باید یک تصمیم بینالمللی از سوی آمریکا اتخاذ شود که دشمن را به توقف عملیات خصمانه ملزم نماید.
اظهارات این عضو فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان در حالی است که این جنبش عصر امروز در بیانیهای اعلام کرد، روز گذشته تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در حومه جنوبی شهرک «دبین» با موشکهای ویژه هدف قرار داده است.
این جنبش همچنین از هدف قرار دادن یک خودروی ارتباطات ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «القنطره» در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری خبر داد.
حزب الله در بیانیهای دیگر اعلام کرد امروز یک اتاق در پایگاه «العباد» در مرزهای جنوبی لبنان را با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده و تلفات قطعی به اشغالگران وارد کرده است.
بر اساس بیانیه حزب الله، تجمع خودروهای نظامی و نظامیان صهیونیست در اطراف شهرک «دبین» نیز با یک رگبار موشکی هدف قرار گرفته است.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک ک «ریات شمونه» را با آتش راکت و گلولههای توپخانه هدف قرار داده است.
جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از شلیک موشکهایی از لبنان، آژیرهای خطر در مرگلیوت و کریات شمونا در الجلیل علیا به صدا درآمده است.
بر اساس اعلام جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، آژیرهای خطر همچنین در رأس الناقوره و اطراف آن در پی شلیک موشکها و پهپادها فعال شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد یک موشک را در آسمان کریات شمونا رهگیری کرده و دو موشک دیگر در نزدیکی نیروهای این رژیم در جنوب لبنان سقوط کرده است.