به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور سخنگوی دولت، استادان و دانشجویان دکتر الهی در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد، ضمن تجلیل از سال‌ها تلاش علمی این استاد برجسته ژنتیک و زیست‌شناسی دانشگاه تهران ، از کتاب زندگی وی رونمایی شد.

دکتر الهه‌ الهی، از برجسته‌ترین چهره‌های ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی ایران است.

پژوهش‌های ارزشمند وی در زمینه ژنتیک بیماری‌های چشمی ، پارکینسون، اِی‌ اِل‌ اِس، اچ‌آی‌ وی و کرونا، همراه با تربیت نسل‌های متعدد پژوهشگران و استادان برجسته، نام او را در زمره تأثیرگذارترین دانشمندان معاصر ایران قرار داده است.



الهه الهی متولد سال ۱۳۲۷، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته بیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی به پایان رساند و در سال ۱۳۵۵ موفق به دریافت درجه دکتری علوم زیستی از دانشگاه میشیگان شد. او دوره پژوهش پسادکتری خود را در دانشگاه کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو (UCSF) زیر نظر دکتر هربرت بویر، از پیشگامان مهندسی ژنتیک، گذرانده است.

وی در سال ۱۳۶۳ به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و در سال۱۳۹۷ از این دانشگاه بازنشسته شد.



تألیف و ترجمه چندین عنوان کتاب در حوزه ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی، عضویت در هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، معاونت پژوهشی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، شرکت موثر در برگزاری المپیاد بین المللی زیست شناسی تهران و تدریس دروس ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی در مقاطع مختلف دانشگاهی از جمله فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی الهه الهی است.

