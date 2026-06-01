دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در ارتباط زنده تلفنی با اخبار ۲۰ شبکه سبلان گفت: پس از حدود چهار روز جستوجوی گسترده برای یافتن دختر بچه سه ساله «سلنا عباسی»، در محدوده روستای چهلگز اردبیل، پیکرِ بی جانش در نزدیکی خانه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ جلال آفاقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: «سلنا عباسی» کودک سه ساله از پنجشنبه هفتم خرداد در محدوده روستای چهلگز در محور اردبیل – سردابه مفقود شده بود، که امروز پیکرِ بی جانش در یک آب بند در نزدیکی خانه اش کشف شد.
وی افزود: با ورود مستقیم دادستانی استان اردبیل به پرونده و حضور دو معاون دادستان و بازپرس ویژه قتل، عملیات جستوجو و بررسیهای میدانی امروز بیش از ۱۲ ساعت بهصورت مستمر ادامه یافت که در نهایت به کشف جسدِ این کودک انجامید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به اینکه مکان کشف پیکر حدود یک کیلومتر با منزل خانواده فاصله داشت گفت: پرونده همچنان در دست بررسی است و دلیل دقیق این حادثه پس از انجام تحقیقات تخصصی، بررسیهای فنی و دریافت نتایج کارشناسی مشخص، و جزئیات بیشتر درباره ابعاد آن و نتایج تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.