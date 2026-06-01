دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتوگو با انبیسی اعلام کرد که درباره ایران «بیش از حد صحبت کردهایم.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی به این شبکه تلویزیونی گفت: «اگر بخواهید حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد.»
وی در واکنش به تعلیق مذاکرات میان تهران – واشنگتن به دلیل حملات بی وقفه اسرائیل به لبنان اظهار کرد، پیش از این تصمیم، از آن مطلع نشده بود، اما اگر درست باشد، «اشکالی ندارد.»
او ادامه داد: «فکر میکنم اگر بخواهید حقیقت را بدانید، ما بیش از حد صحبت کردهایم. فکر میکنم سکوت کردن بسیار خوب خواهد بود، و این میتواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.»
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همهجا کنیم. ما محاصره را ادامه خواهیم داد. محاصره یک قطعه فولاد است.»
ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه ان بی سی نیوز که آیا میتواند ایران را از نظر زمانی تحت فشار قرار دهد، مدعی شد: «فکر میکنم میتوانم هرچقدر آنها بخواهند صبر کنم. آنها در حال از دست دادن ثروت زیادی هستند.»
ترامپ در پاسخ به سوال ان بی سی نیوز در باره تیم مذاکره کننده ایران مدعی شد: «آنها (ایرانیان) مذاکرهکنندگان بهتری هستند تا جنگجو.»