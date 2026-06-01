فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد: گروههای تکفیری و تجزیهطلب درطول سال جاری ۸۲ بار به مرزهای ما تعرض کردند که در تمامی این موارد با اقدام قاطع مرزبانان مواجه شده و نتوانستند به اهداف خود برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار علیاکبر جاویدان در بازدید از مرزهای شمال و شمال غرب کشور در شهرستان آستارا با اشاره به دفع تهدیدات در طول سال جاری به آمادگی نیروها اشاره کرد و گفت: در ۴۸ ساعت گذشته در منطقه چالدران آذربایجان غربی، گروه (پ پ ک) که به جغرافیای جمهوری اسلامی ورود کرده بود با برخورد قاطع مرزبانان مواجه شد و طی این عملیات ۲ نفر به هلاکت رسیدند، تعدادی مجروح شدند و مقداری سلاح و مهمات و تجهیزات از آنان به جاماند.
وی با بیان اینکه مرزبانان عزیز با آمادگی کامل در همه مرزها مستقر هستند و هرگونه تهدیدی نسبت به مرزهای ما با برخورد قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد، یادآور شد: تعاملات و همکاریها در همه مرزها، اعم از غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق برقرار است و به رغم تهدیدات و برنامهریزیهای دشمن، هیچگاه نتوانستند موفق باشند.
جاویدان با تأکید بر امنیت پایدار مرزها و نقش مؤثر مرزنشینان اعلام کرد که هرگونه تهدیدی نسبت به مرزهای ایران با پاسخ قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
به گفته وی، در روزهای گذشته توفیق شد به همراه تعدادی از معاونان از مرزهای این مناطق بازدید کنیم و امروز در مرز آستارا، ضمن بازدید از یگانهای مرزی، دیداری با فرمانده مرزبانی کشور جمهوری آذربایجان و معاونان و فرماندهان منطقهای آنان داشتیم.
سردار حسین حسن پور فرمانده انتظامی گیلان، سردار علیاکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا و فرمانده مرزبانی ایران با اشاره به وضعیت مرزهای کشور اظهار کرد: مرزهای جمهوری اسلامی امن است و با تعامل و همکاری میان مرزبانان جمهوری اسلامی و کشور جمهوری آذربایجان، مرزهای استانهایی که با این کشور هممرز هستند از جمله امنترین مرزهای ایران است.
جاویدان با تأکید بر نقش مرزنشینان افزود: در تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به برکت وجود مرزبانان غیور و با شرافت و همچنین حمایت مرزنشینان عزیزی که به عنوان «مرزیاران» همکار ما هستند، مرزهای ما مرزهای امنیتاند و دیپلماسی مرزی ما نیز بسیار فعال است؛ اکنون در همه پایانهها، مبادلات مرزی با نهایت امنیت و آرامش در حال اجراست و هیچ مانع و لکنتی در این حوزه نداریم.
فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: مردم باید کاملاً آگاه و مطمئن باشند که سربازان ولایت در طول ۸ هزار و ۷۰۵ کیلومتر مرزهای خاکی، رودخانهای و دریایی، با آمادگی کامل در سنگر عزت مستقر هستند و اجازه نخواهند داد تعرضی به این مرزها که مرز شرافت، عزت و ناموس است، صورت گیرد.
سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و الچین قلییف، فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان با حضور در پل مرزی شهرستان آستارا، پیرامون آخرین وضعیت مرزهای مشترک، ارتقای تعاملات و بررسی مسائل مرزی و امنیتی میان دو کشور دیدار و گفتوگو کردند.
شهرستان بندری آستارا با جمعیتی در حدود ۹۵ هزار نفر در غربیترین نقطه گیلان در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و از نظر مرزی در کنار کشور جمهوری آذربایجان است، این شهرستان سه مرز دریایی، ریلی و بزرگراهی و فضای مناسبی برای تجارت در منطقه دارد.