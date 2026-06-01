برای ارتباط دوسویه مخاطبان با سیمای مرکز کرمان، این مرکز اقدام به تعریف یک رمزینه در پایین برنامه‌های مختلف کرده تا مخاطبان بتوانند با این پل ارتباطی، تصاویر خود در حوزه مصرف بهتر و هوشمندانه را با رسانه استانی به اشتراک بگذارند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، تاپیش از این ، تلویزیون یک مسیر یک‌طرفه بود؛ مافقط می‌دیدیم و می‌شنیدیم.

اما حالا، این جعبه جادویی در حال تبدیل شدن به یک پل ارتباطی دو سویه و قرار است تصاویر ارسالی در برنامه‌یِ پخش سیمای کرمان هم قرار بگیرد.

ظهور کد‌های مربعی‌شکل یا همان QR کد‌ها (رمزینه) روی نمایشگر‌های صداوسیما، آغازگر فصل جدیدی در تعامل مخاطب با رسانه ملی است.