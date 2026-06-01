نشستی مشترک رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژ، مدیرکل سازمان بین‌المللی وزارت امور خارجه، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش و معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال احمر در مرکز اتباع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشستی مشترک بین یاراحمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و یان اگلند دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژ و با حضور ساداتی نژاد مدیر کل سازمان بین المللی وزارت امور خارجه، سلیمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، خانم عالیشوندی معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر و روسای سمن‌های داخلی با هدف راهکار‌های توسعه، همکاری‌های بشردوستانه و حمایت از پناهندگان در ایران در مرکز برگزار شد.

یاراحمدی در این نشست با اشاره به سابقه طولانی میزبانی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان و مهاجرین، اظهار داشت: ایران طی دهه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، تلاش کرده است خدمات اساسی در حوزه‌های آموزش، سلامت، معیشت و حمایت‌های اجتماعی را در اختیار اتباع خارجی قرار دهد و همچنان بر رویکرد انسانی و مسئولانه خود در این زمینه پایبند است.

وی با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت جامعه جهانی در حمایت از پناهندگان، گفت: حجم مسئولیت‌های بر عهده جمهوری اسلامی ایران نیازمند همراهی و حمایت مؤثرتر سازمان‌های بین‌المللی است. کمک به ایران باید با جدیت بیشتری دنبال شود و در کنار تأمین نیاز‌های اولیه، توسعه زیرساخت‌های میان‌مدت و بلندمدت در مناطق میزبان نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین بر ظرفیت گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه خدمات‌رسانی به پناهندگان تأکید کرد و افزود: سمن‌ها و نهاد‌های مردمی در سال‌های اخیر نقش مؤثری در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی و... ایفا کرده‌اند و می‌توان از ظرفیت آنان در اجرای برنامه‌های مشترک و افزایش اثربخشی کمک‌های بشردوستانه بهره‌گیری بیشتری کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش مجازی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌های مناسبی برای آموزش از راه دور در اختیار دارد و در صورت حمایت و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی، امکان توسعه خدمات آموزشی و مهارت‌آموزی برای اتباع افغانستانی در داخل ایران و حتی کشور افغانستان فراهم خواهد شد.

در ادامه این نشست، یان اگلند با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: بسیار خوشحال هستم که امروز در ایران و در کنار همکاران خود سمن‌ها حضور دارم. همکاری با سازمان‌های محلی و بین‌المللی، مایه افتخار است، سازمان پناهندگی نروژی از سال ۲۰۱۲ در عرصه کمک‌رسانی بشردوستانه در کشور‌های مختلفی همچون ایران، یمن، غزه، سوریه، لبنان، میانمار و کلمبیا فعالیت داشته است.

وی با قدردانی از میزبانی ایران از پناهندگان، کشورمان را یکی از سخاوتمندترین کشور‌های جهان در حوزه پناهندگی توصیف کرد و افزود: ایران بیش از ۴۰ سال است که در زمینه‌های متعدد بهداشت، آموزش، معیشت و اشتغال و ...... به پناهندگان کمک کرده است.

یان اگلند هدف از سفر خود را بررسی میزان و اثربخشی کمک‌های موجود عنوان کرد و گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از پناهندگان افغانستانی بسیار چشمگیر است و افزایش حمایت و کمک‌های بین‌المللی ضرورت دارد.

دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژی با اشاره به حضور حدود ۴ میلیون پناهنده افغانستانی در ایران اظهار داشت: تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی و شرایط زیستی مناسب برای این جمعیت، نیازمند منابع گسترده است و دولت جمهوری اسلامی ایران به تنهایی نمی‌تواند این بار سنگین را بر دوش بکشد. از این رو، سازمان‌های بین‌المللی باید با تأمین بودجه و منابع لازم، در حل مشکلات پناهندگان مشارکت جدی‌تری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های NRC در کشور‌های مختلف تأکید کرد که این سازمان آمادگی دارد تجربیات خود برای بهبود دسترسی پناهندگان به خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی در همکاری با ایران را بگار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، ساداتی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های بین‌الملل وزارت امور خارجه، با اشاره به شرایط پناهندگان افغان در ایران، بر ضرورت هدفمندسازی کمک‌های بشردوستانه و تقویت همکاری میان نهاد‌های داخلی و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه بعضی از نهاد‌های بین المللی مانند WFP ایران را مسیر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان در نظر می‌گیرند، افزود: موضوع تبدیل ایران به یک (هاب) منطقه‌ای برای توسعه فعالت‌های NRC در تعامل با آژانس‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را از موانع جدی در مسیر ارائه کمک‌های بشردوستانه دانست و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به این چالش شد.

سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به تحصیل حدود ۳۶۰ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در مدارس ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون الزام به ارائه مدارک هویتی و فراتر از تعهدات بین‌المللی، امکان تحصیل این دانش‌آموزان را فراهم کرده است؛ اقدامی که هزینه‌های قابل توجهی را بر نظام آموزشی کشور تحمیل کرده و نیازمند حمایت بیشتر نهاد‌های بین‌المللی است.

ایشان همچنین با اشاره به خسارات واردشده در جنگ تحمیلی اخیر به زیرساخت‌های آموزشی کشور، بر ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه و بازسازی فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی به دانش‌آموزان پناهنده تأکید کرد.

در ادامه، عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصول انسان‌دوستانه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، حفظ کرامت انسانی مهاجران و پناهندگان را یک مسئولیت جهانی دانست و بر لزوم دسترسی آنان به خدمات ضروری بدون تبعیض تأکید کرد.

وی همچنین از آمادگی جمعیت هلال احمر برای توسعه همکاری با شورای پناهندگان نروژ و سایر شرکای بین‌المللی در حوزه‌های سلامت، حمایت‌های روانی ـ اجتماعی، توانبخشی، آموزش، معیشت و حفاظت از پناهندگان خبر داد.

در پایان این نشست یار احمدی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزبانی گسترده از پناهندگان و مهاجرین، در ماه‌های اخیر با پیامد‌های جنگ تحمیلی اخیر نیز مواجه بوده است؛ جنگی که خسارات قابل توجهی را به زیرساخت‌های کشور وارد کرد و زندگی بسیاری از شهروندان غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داد. در این شرایط، بخشی از ظرفیت‌های ملی ناگزیر صرف جبران خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان شده است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به ضرورت همبستگی و مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی اظهار داشت: انتظار داریم سازمان‌های بین‌المللی و شرکای بشردوستانه در کنار حمایت از پناهندگان و مهاجرین، برای کمک به خانواده‌ها و جوامعی که در جریان این جنگ آسیب دیده‌اند نیز مشارکت فعال‌تری داشته باشند. کمک به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از افراد خسارت‌دیده و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی می‌تواند زمینه تداوم خدمات‌رسانی مؤثر به همه گروه‌های نیازمند را فراهم کند.

یاراحمدی همچنین بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه تأکید کرد و گفت: سمن‌ها و نهاد‌های مردمی ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی نیازها، اجرای برنامه‌های حمایتی و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان جنگ، پناهندگان و جوامع میزبان دارند و توسعه همکاری با این مجموعه‌ها می‌تواند اثربخشی کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد.

یان اگلند نیز با ابراز همدردی با خانواده‌ها و غیرنظامیانی که در جریان جنگ اخیر متحمل خسارت شده‌اند، تأکید کرد که حمایت‌های بشردوستانه باید همه افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده از درگیری‌ها را در بر گیرد.

وی اظهار داشت: شورای پناهندگان نروژ آمادگی دارد در چارچوب مأموریت‌های بشردوستانه خود، همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط را برای حمایت از افراد و خانواده‌هایی که در نتیجه جنگ متحمل خسارات شده‌اند، بررسی و تقویت کند.

اگلند همچنین بر اهمیت بسیج منابع مالی بین‌المللی برای کمک به جوامع آسیب‌دیده، بازسازی ظرفیت‌های محلی و حمایت از اقشار نیازمند تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر جهانی به پیامد‌های انسانی درگیری‌ها شد.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم رایزنی‌ها، تقویت همکاری‌های مشترک و جلب حمایت بیشتر نهاد‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت پناهندگان و کاهش فشار‌های ناشی از میزبانی بر جوامع محلی تأکید کردند.