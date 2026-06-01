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در مراسمی از تعدادی اصناف و اتحادیههای کرمان به پاس همکاری در مدیریت بازار و رعایت حقوق مصرفکنندگان در اوضاع حساس اقتصادی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اعلام کرد: از اصناف، بازاریان و اتحادیههای صنفی استان به علت همکاری مؤثر با دستگاههای اجرایی و نظارتی و رعایت انصاف در اوضاع حساس اقتصادی کشور قدردانی شد.
فریدون کشیتی در آیین تجلیل از اصناف و بازاریان منصف استان افزود: فعالان صنفی کرمان در مقاطع مختلف و بهویژه در دوران جنگ رمضان، با احساس مسئولیت، همکاری گستردهای با تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای اجرایی در راستای تأمین نیازهای مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی داشتند.وی افزود: اصناف و اتحادیههای صنفی استان با رعایت اصول انصاف، خودداری از افزایش نامتعارف قیمتها و همراهی با سیاستهای تنظیم بازار، نقش مهمی در مدیریت شرایط و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان ایفا کردند و این همکاریها شایسته قدردانی است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به شاخصهای انتخاب افراد و مجموعههای مورد تجلیل گفت: افراد تجلیل شده از بین اصناف، بازاریان و اتحادیههایی انتخاب شدهاند که علاوه بر همکاری مؤثر با دستگاههای نظارتی و اجرایی، فاقد هرگونه سابقه محکومیت تعزیراتی بوده و در زمینه رعایت قوانین، حقوق مصرفکنندگان و حفظ تعادل بازار عملکرد قابل قبولی داشتهاند. بگفته وی: هدف از برگزاری این مراسم، ترویج فرهنگ قانونمداری، حمایت از فعالان اقتصادی خوشسابقه و معرفی الگوهای موفق در حوزه فعالیتهای صنفی است تا سایر واحدهای صنفی نیز با تأسی از این رویکرد، نقش مؤثرتری در صیانت از حقوق مردم و سلامت بازار ایفا کنند.کشیتی ادامه داد: تعامل سازنده میان اصناف، اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی از مهمترین عوامل موفقیت در کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی است و استمرار این همکاریها میتواند به افزایش اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کمک کند.در این مراسم، محسن ربیعی، رئیس اتاق اصناف استان کرمان، با قدردانی از تلاشهای اصناف و بازاریان استان گفت: جامعه صنفی کرمان همواره در کنار مردم و مسئولان بوده و در شرایط مختلف با حفظ اخلاق حرفهای، رعایت انصاف و مشارکت در اجرای برنامههای تنظیم بازار، مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی انجام داده است.وی افزود: بخش قابل توجهی از آرامش حاکم بر بازار استان مرهون همکاری، همدلی و قانونمداری کسبه و فعالان صنفی است و تجلیل از واحدهای خوشسابقه و منصف میتواند زمینهساز تقویت این فرهنگ در میان جامعه صنفی باشد.در این آیین، از ۲۵ اتحادیه و عضو برتر آن که به علت نداشتن سابقه محکومیت تعزیراتی، رعایت حقوق مصرفکنندگان، همکاری با دستگاههای اجرایی و نظارتی و نقشآفرینی مؤثر در حفظ ثبات بازار، بهعنوان فعالان صنفی برتر شناخته شده بودند، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.