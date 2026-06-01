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نمایشگاه «سرزمین خورشید» که اختصاص به نمایش عکسهای دیدهنشده از جنگ رمضان و عکسهای پشت صحنه فیلمهای احمدرضا درویش دارد، در خرمشهر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه فاز اول رویداد نمایشگاه «سرزمین خورشید» که اختصاص به نمایش عکسهای دیدهنشده از جنگ رمضان، دفاع مقدس هشتساله (منتخب انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس) و عکسهایی از پشت صحنه فیلمهای احمدرضا درویش داشت در موزه جنگ خرمشهر آغاز به کار کرد.
این رویداد به همت استانداری خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و مرکز هنرهای تجسمی، توسط موسسه «نشان» در چند فاز برگزار میشود که فاز اول آن به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر در موزه جنگ خرمشهر افتتاح شد.
در این مراسم ناصر چنانی معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، حجتالاسلام عادلپور امام جمعه خرمشهر و جمعی از هنرمندان و علاقمندان حضور داشتند.
همچنین، ناصر چنانی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در سخنانی گفت: رویداد تجسمی «سرزمین خورشید» در سه محور اصلی «جنگ رمضان»، «هشت سال دفاع مقدس» و «بخش هنر مدرن» در محل موزه جنگ خرمشهر برگزار شده و سپس در فاز بعدی در موزه هنرهای معاصر اهواز برپا خواهد شد. در میان این مجموعه، آثار گرانبهایی از هنرهای تجسمی که از آن جمله میتوان به عکسهای پشتصحنه فیلم سینمایی به کارگردانی احمدرضا درویش اشاره کرد، به نمایش درآمده است.
وی درباره ابعاد هنری این رویداد تصریح کرد: «سرزمین خورشید» روزی کاملاً متمایز و ارزشمند را در فضای هنرهای تجسمی استان ثبت خواهد کرد. این نمایشگاه شامل مجموعهای از آثار برگزیده انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است که با تمرکز بر دفاع مقدس و مناسبت «جنگ رمضان» تهیه شدهاند.
چنانی تاکید کرد: این رویداد از این ظرفیت برخوردار است که به یکی از جریانات هنری پیشرو در سطح استان و کشور تبدیل شود.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل ارشاد خوزستان عنوان کرد: بسیاری از آثاری که در این نمایشگاه عرضه شدهاند، بسیار فاخر و باارزش هستند و نکته قابل توجه این است که برخی از بخشهای این رویداد برای نخستین بار در سطح کشور در معرض بازدید عموم قرار میگیرند.
نمایشگاه «سرزمین خورشید» در فاز بعدی رویداد، به موزه هنرهای معاصر اهواز منتقل خواهد شد. آثار راهیافته به نمایشگاه در این رویداد با داوری تیمی متشکل از فرزاد موسوی هنرمند طراح گرافیک، مریم حسینی و آذرنوش گیلانی از دانشگاه شهید چمران گلچین شدهاند و شامل مجموعهای از آثار هنری در کنار عکسهای خاص و دیده نشده از دوران دفاع مقدس و فتح خرمشهر هستند.