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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان: برخی از بقاع متبرکه استان به دلایل مختلف دچار آسیب شدهاند و نیازمند برنامهریزی مشترک برای مرمت و احیا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طالب نیا با اشاره آسیب امامزاده پیرعمر سنندج در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی اشاره کرد و افزود: این مکان بهعنوان یکی از اماکن شاخص مذهبی استان، نیازمند مرمت اساسی و بازسازی با رویکردی مشترک میان دستگاههای متولی است تا روند حفاظت، استحکامبخشی و احیای آن با جدیت دنبال شود.
وی به ضرورت اجرای طرحهای مشترک میان میراث و اوقاف برای مرمت و ساماندهی بقاع متبرکه شاخص استان اشاره کرد و گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی، روند احیا و حفاظت از این اماکن و بهرهبرداری از ظرفیت گردشگری مذهبی آنها تسریع خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: مجموعه باباگرگر قروه نیز با توجه به ویژگیهای تاریخی، مذهبی و گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به یک مقصد مهم گردشگری مذهبی، تاریخی و طبیعی را دارد و میتواند در قالب یک طرح جامع مورد ساماندهی قرار گیرد.
طالبنیا اظهار کرد: اجرای طرحهای مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل اوقاف و امور خیریه، زمینهساز احیا، حفاظت و بهرهبرداری اصولی از این اماکن ارزشمند را فراهم می کند.
وی به ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و خواستار تسریع در تدوین برنامههای عملیاتی، تامین اعتبارات لازم و آغاز روند مرمت و ساماندهی این ۲ اثر شاخص استان شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان نیز گفت: حمله به مساجد و بقاع متبرکه، فراتر از تخریب یک بنا، هجمهای سازمانیافته به ریشههای اعتقادی و باورهای قلبی مسلمانان است.
حجت الاسلام کاروند تصریح کرد: هدف دشمن از قرار دادن کانونهای معنوی سست کردن پیوند میان مردم و ارزشهای والای الهی است
وی با بیان اینکه تخریب این اماکن مقدس، تلاشی برای نابودی نمادهایی است که هویت و اصالت مردم منطقه را در خود جای دادهاند، گفت: دشمنان با این اقدامات خصمانه، در پی آن هستند که با آسیب زدن به مظاهر دینی و فرهنگی، روحیه مقاومت و باورهای عمیقی که با زندگی مردم عجین شده است را تضعیف کنند، اما این تجاوزها تنها باعث بیداری و وحدت بیشتر ملتهای مسلمان در صیانت از مقدساتشان می شود.