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مراسم تشییع و تدفین پیکر درویشرضا منظمی نوازنده پیشکسوت کمانچه، فردا سهشنبه (۱۲ خردادماه) در الشتر برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر زندهیاد درویشرضا منظمی نوازنده و مدرس پیشکسوت کمانچه، روز سهشنبه (۱۲ خردادماه) ساعت ۱۰ صبح از درب منزل این هنرمند واقع در الشتر، خیابان ملاحقعلی سیاهپوش تشییع میشود. سپس پیکر این هنرمند در گلزار شهدای الشتر به خاک سپرده خواهد شد.
درویشرضا منظمی یکشنبه (۱۰ خردادماه) در ۸۷ سالگی بر اثر عارضه ریوی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
زندهیاد منظمی متولد ۱۶ فروردین ۱۳۱۸ در الشتر استان لرستان، از چهرههای تاثیرگذار موسیقی ایرانی به شمار میرفت. او از دوران دبیرستان به صورت خودآموز فراگیری کمانچه را آغاز کرد و سپس با ادامه آموزش کمانچه در الشتر و ویولن در خرمآباد، مسیر حرفهای خود را در موسیقی جدیتر دنبال کرد.
وی از سال ۱۳۴۰ به مدت پنج سال نزد حسین یاحقی، ویولن و کمانچه را به صورت علمی فراگرفت و سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نزد استادان برجستهای همچون نورعلی برومند و داریوش صفوت، ردیفهای میرزا عبدالله را آموخت.
او همچنین از محضر علیاصغر بهاری در آموزش کمانچه و جواد معروفی در آموزش تئوری موسیقی بهرهمند شد.
منظمی از اعضای اولیه گروه شیدا بود و همکاریهای او با هنرمندانی همچون محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگفر، نقش مهمی در جریانسازی موسیقی دستگاهی ایران در دهههای ۵۰ و ۶۰ ایفا کرد.
این نوازنده و مدرس پیشکسوت، در دهههای اخیر نیز در حوزه آموزش ردیف و کمانچه در دانشگاه تهران و دیگر مراکز هنری کشور حضوری موثر داشت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد.