مدینه، مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور از فعالیت بیش از ۱۹ هزار گروه جهادی در طول دفاع مقدس سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به نقشآفرینی نیروهای مردمی در شرایط حساس کنونی، از فعالیت بیش از ۱۹ هزار گروه جهادی در قالب جبهه «دفاع مقدس سوم» خبر داد.
وی با تأکید بر همت و عزم جهادگران برای رفع محرومیت و بازسازی مناطق آسیبدیده، افزود: با تلاش خستگیناپذیر این گروهها، تاکنون ۱۳ هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی که در پی حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی دچار خسارت شده بودند، در ۵ استان کشور بهسازی و مرمت شده و به چرخه سکونت بازگشتهاند.
این مقام مسئول گفت: حرکتهای جهادی با رویکردِ خدمترسانی بیمنت و با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، همچنان در خط مقدم پشتیبانی و بازسازی مناطق آسیبدیده حضور فعال دارند تا امنیت و آرامش را به هموطنان عزیز بازگردانند.