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سینماها به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد و جمعه به مناسبت قیام ۱۵ خرداد تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سینماها در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد همزمان با سالروز ارتحال اما خمینی و روز جمعه ۱۵ خرداد به مناسبت قیام ۱۵ خرداد تعطیل خواهند بود.
سینماها از ساعت ۱۸ روز جمعه فعالیت خود را از سر می گیرند.
در حال حاضر فیلمهای تهران کنارت، لیمونیا، آنتیک، تاکسیدرمیِ، نیمشب، قمارباز، خط نجات، بهشت تبهکاران، افسانه سپهر، ماجراجویی در جزیره جیمزباند و کفایت مذاکرات روی پرده سینماها هستند.