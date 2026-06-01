به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع رسانی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در یک عملیات موفقیت آمیز که حاصل اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی صورت گرفته به نتیجه رسید، تعداد ۵۷ قبضه سلاح کمری، ۱۱۴ تیغه خشاب به همراه ۹۴ تیر فشنگ جنگی از یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک، در حین تردد، در هنگ مرزی جکیگور از توابع استان سیستان و بلوچستان کشف و ضبط گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این رابطه، ۲ نفر (راکب و ترک نشین موتورسیکلت مذکور) نیز دستگیر شدند.