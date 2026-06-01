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وزارت دفاع آمریکا در تلاش برای جبران عقبماندگی شدید خود در حوزه تسلیحات پهپادیِ ارزانقیمت و کارایی بالا به سمت شرکتهای خصوصی نوپا رفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از نیویورک، روزنامه واشنگتنپست در گزارشی با تبیین بودجه نجومی و اهداف این پروژه راهبردی اعلام کرد : دولت دونالد ترامپ در لایحه بودجه دفاعی سال آینده خود، درخواست رقمی معادل ۵۴.۶ میلیارد دلار برای تأمین مالی ساختار جدید یگان جنگ پهپادی مطرح کرده است؛ با این حال، پنتاگون در گام نخست با راهاندازی یک ماراتن رقابتی ۱۸ ماهه به نام «حاکمیت پهپادی»، بودجهای ۱.۱ میلیارد دلاری را اختصاص داده تا از طریق آن، ۳۰۰ هزار فروند پهپاد انتحاری ارزانقیمت (هر کدام به ارزش تقریبی ۵ هزار دلار) خریداری کند. مقامات «وزارت جنگ» (نام ترجیحی دولت ترامپ برای وزارت دفاع) اعلام کردهاند ، که برای فرار از قراردادهای انحصاری و هزینههای گزاف شرکتهای سنتی غولپیکر دفاعی، به دنبال جذب استعدادهای کارآفرین هستند؛ پهپادهایی که در اصطلاح نظامی «مصرفشدنی» نامیده میشوند و انهدام فراوان آنها در میدان نبرد خسارت مالی سنگینی به همراه ندارد.
این رسانه با ارزیابی هویت شگفتانگیز شرکتکنندگان در این مسابقات نظامی خاطرنشان کرد که در صدر جدول ردهبندی این تسلیحات، یک شرکت بریتانیایی به نام «اسکایکاتر» که با تولیدکنندگان باسابقه اوکراینی شریک شده، و شرکت آمریکایی «نروس» قرار دارند که توسط «سورن مونرو-اندرسون»، قهرمان ۲۳ ساله و سابق مسابقات جهانی پهپادهای سرعتی تاسیس شده است. فناوریهای مورد استفاده در این پهپادها مستقیماً از دنیای مسابقات تفریحی اقتباس شدهاند تا بتوانند با مانورپذیری فوقالعاده بالا، مواد منفجره را دقیقاً بر روی نقاط زرهی تانکها فرود آورند. در میان دیگر رقبای عجیب، شرکت «گرینسایت» که پیش از این پهپادهایی برای آنالیز چمن زمینهای گلف تولید میکرد و شرکت «سوارم دیفنس» که از دل یک نهاد برگزارکننده نمایشهای نورافشانی هوایی متولد شده، حضور دارند تا تکنولوژی پرواز دستهجمعی و هماهنگ (ریزپرندههای همکار) را برای محافظت از نیروهای پیاده پیادهسازی کنند.
در پایان گزارش روزنامه واشنگتنپست آمده است که نخستین مرحله آزمایش عملی این ریزپرندهها (تحت عنوان مرحله اول گانتلت) در ماه فوریه با حضور ۲۶ شرکت در پایگاه نظامی فورت بنینگ جورجیا برگزار شد که طی آن، شرکت اسکایکاتر با دریافت سفارش ساخت ۲،۵۶۰ پهپاد در رتبه اول ایستاد و شرکت نروس با جذب ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه و راهاندازی کارخانهای بزرگ در کالیفرنیا، در ردههای بعدی قرار گرفت تا برای دور دوم مسابقات در میشیگان آماده شود. با وجود این شور و هیجان صنعتی، برخی کارشناسان نظامی نظیر کریسپین برک، خلبان بازنشسته ارتش، نسبت به کارایی این سیستمها در ارتشهای در حال حرکت هشدار داده و معتقدند پنتاگون در این مسیر دچار افراط شده است؛ چرا که برخلاف خطوط نبرد ایستا در اوکراین، حمل و نقل و پشتیبانی از صدها هزار پهپاد کوچک برای نیروهای آمریکایی که فرسنگها دور از خانه و در حال پیشروی عملیاتی هستند، یک چالش لجستیکی فوقالعاده پیچیده خواهد بود.