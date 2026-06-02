وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام آمادگی پیشخوان‌های دولت برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام بیمه بیکاری، بر طرح‌های حمایتی جدید از جمله بازآموزی نیروی کار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شش هزار پیشخوان دولت در سراسر کشور آماده پذیرش و ثبت‌نام از متقاضیان بیمه بیکاری هستند.

احمد میدری، با تشریح رویکردهای جدید حمایتی این وزارتخانه، «بازآموزی» را طرحی نوآورانه برای کمک به بازگشت سریع‌تر و مؤثرتر متقاضیان به چرخه اشتغال دانست.

وی افزود: این وزارتخانه در تلاش است تا با ارائه آموزش‌های تخصصی و متناسب با نیاز بازار کار، مهارت‌های افراد بیکار را ارتقا داده و زمینه را برای اشتغال مجدد آنان فراهم سازد. این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از نیروی کار و تقویت سرمایه انسانی صورت می‌گیرد.