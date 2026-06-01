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همزمان با افتتاح نمایشگاه «در ستایش آب»، تفاهمنامه همکاری مشترک وزارتخانههای نیرو و ارشاد با موضوع مدیریت مصرف آب در موزه امام علی (ع) امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع مدیریت مصرف آب، با محوریتهای استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگ عامه (بومی) در زمینه استفاده بهینه از منابع آب، اهمیت همکاریهای میان دستگاهی در بحرانهای اجتماعی آب، فرهنگسازی در زمینه رفتارهای مردمی در مورد مصرف آب با هنر و همچنین اشتراکات برنامههای اجرایی دستگاهها در زمینه آب همراه است.
این تفاهمنامه میان مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عصر دوشنبه ۱۱ خرداد ماه در موزه امام علی (ع) امضا شد.
همچنین در این مراسم و در ادامه برنامه کارگاههای هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استانهای کشور، با موضوع آب و ساخت عروسکهای بارانخواهی و مسکاتهای شگونآور، منتخبی از این عروسکها با عنوان نمایشگاه «در ستایش آب» در این موزه افتتاح شد.
این عروسکها و مسکاتها از استانهایی، چون اردبیل، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، کرمان، مرکزی، کردستان، لرستان و تهران برای نمایشگاه انتخاب شده است.
در این مراسم، تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو ضمن یادآوری از رهبر شهید، شهدای میناب و جنگ، گفت: آب علاوه بر اینکه یک محصول اقتصادی و مهم است، اما یک کالای فرهنگی هم محسوب میشود.
وی ادامه داد: آب، در طول تاریخ، فرهنگساز و تمدنساز بوده و هرجا آب بوده، آرامش، اخلاق، دوستی و فرهنگ نیز بوده است، امروز با توجه به بحرانهای آبی در کشور، نیازمند به بازنگری در این موضوع در زمینه فرهنگی هستیم.
تابع جماعت اضافه کرد: مهمترین بحث اثرگذاری در کنار سیاستگزاریهای ما، بحث فرهنگ است، بخصوص در فرهنگ مصرف آب، اگر با بحث فرهنگی اصلاحات صورت گیرد و هنرمندان میتوانند با آثار هنری به زبان مردم صحبت و مشارکت و توجه آنها را جذب کنند.
در این مراسم بهرام کلهرنیا، دبیر این رویداد، از روند برگزاری جشنواره و موضوع آب گفت: زمانی که با زبان هنر به میان مردم میرویم و با آنها سخن میگوییم، با زبانی که آگاهی تاریخی وجود آنها است، بیشتر تاثیرگذار خواهد بود.
نمایشگاه در ستایش آب تا ٣١ خرداد در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) میزبان علاقهمندان خواهد بود.