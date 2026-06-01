به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ این همایش شوسواره اسب‌های بومی فلات ایران در فضای سبز و دل‌انگیز باغ حسین‌خان برگزار شد تا اصالت اسب‌های ایرانی در محیطی بکر نمایش داده شود.

این برنامه که با همیاری دهیاری و شور و نشاط جوانان روستا سازمان‌دهی شده بود، با حضور سیلمی سهیل حسنی و سوارکاری معین حسنی رنگ و بویی خاص گرفت.

استقبال گسترده مردم رابر و شهرستان‌های اطراف، نشان از علاقه وافر منطقه به حفظ میراث بومی و فرهنگ سوارکاری داشت.

دراین همایش سوارکاران از شهرستان‌های رفسنجان، سیرجان، بافت و روستای ننیزحضورداشتند .