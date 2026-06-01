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نخستین همایش شوسواره اسبهای بومی فلات ایران در روستای ننیز علیا رابر در استان کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ این همایش شوسواره اسبهای بومی فلات ایران در فضای سبز و دلانگیز باغ حسینخان برگزار شد تا اصالت اسبهای ایرانی در محیطی بکر نمایش داده شود.
این برنامه که با همیاری دهیاری و شور و نشاط جوانان روستا سازماندهی شده بود، با حضور سیلمی سهیل حسنی و سوارکاری معین حسنی رنگ و بویی خاص گرفت.
استقبال گسترده مردم رابر و شهرستانهای اطراف، نشان از علاقه وافر منطقه به حفظ میراث بومی و فرهنگ سوارکاری داشت.
دراین همایش سوارکاران از شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، بافت و روستای ننیزحضورداشتند .