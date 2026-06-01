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استاندار گیلان بر ضرورت حفاظت همهجانبه از جنگلهای هیرکانی، تالابها و سایر سرمایههای طبیعی استان در مسیر تحقق توسعه متوازن و پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استاندار گیلان در دیدار با معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست، بر ضرورت حفاظت همهجانبه از جنگلهای هیرکانی، تالابها و سایر سرمایههای طبیعی استان تأکید کرد.
هادی حقشناس در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند طبیعی گیلان اظهار کرد: حفاظت از جنگلهای هیرکانی و تالابهای استان از مهمترین الزامات تحقق توسعه پایدار و متوازن در گیلان است.
وی با بیان اینکه گیلان از جایگاه ویژهای در حوزه تنوع زیستی کشور برخوردار است، افزود: توسعه اقتصادی و عمرانی باید در چارچوب ملاحظات محیطزیستی و با حفظ سرمایههای طبیعی استان دنبال شود.
استاندار گیلان همچنین خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با سیاستهای کلان محیطزیستی شد و بر توجه ویژه به حفاظت از مواهب طبیعی و خدادادی استان تأکید کرد.
در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای ارتقای حفاظت از عرصههای طبیعی گیلان برگزار شد، موضوعاتی از جمله رعایت حریمهای حفاظتی در فرآیند صدور مجوزها، توسعه گردشگری طبیعتمحور، افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و اجرای مسئولیتهای اجتماعی صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمید ظهرابی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست کشور نیز در این دیدار بر اهمیت حفاظت از زیستبومهای ارزشمند گیلان تأکید کرد.
در این نشست، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گیلان نیز حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره چالشها و ظرفیتهای موجود در حوزه محیطزیست استان مطرح کردند.