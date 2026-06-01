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با پایان دور نخست مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشور به میزبانی کرمان برترینها با ثبت بهترین زمان معرفی شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ راند نخست مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور یادواره شهدای مظلوم میناب و شهید علیرضا امیر، با معرفی برترین شرکتکنندگان در بخش آقایان و بانوان در کلاسهای تعیینشده به پایان رسید.
در بخش مسابقات آقایان و در کلاس منفی ۱۵۰۰ سیسی، متین کوچک عظیمی از سرزمین ایرانیان با ثبت زمان دو دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۳۲۱ هزارم ثانیه به مقام نخست رسید. احسان شهسواری از استان کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۳۸۱ هزارم ثانیه دوم شد و امیرحسین اسدی از استان کرمان با ثبت زمان دو دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۲۱ هزارم ثانیه در رده سوم قرار گرفت.
در کلاس مثبت ۱۵۰۰ سیسی نیز محمود شیخ حسینی از سرزمین ایرانیان با زمان دو دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۲۱۶ هزارم ثانیه عنوان اول را کسب کرد. امیرمهدی جوادپور از کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۰۰ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و حمید هادیپور از سیستان و بلوچستان با ثبت زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۰۳ هزارم ثانیه سوم شد.
در کلاس آزاد، مهرداد صفری از اصفهان با زمان دو دقیقه و ۴ ثانیه و ۴۳ هزارم ثانیه قهرمان راند نخست شد. نوید صحرایی از کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۳۰۱ هزارم ثانیه رتبه دوم را به دست آورد و پیمان عبداللهیپور از تهران با زمان دو دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۶۰۲ هزارم ثانیه در جایگاه سوم ایستاد.
شرکت کنندگان در بخش بانوان نیز در دو کلاس منفی ۱۵۰۰ سیسی و مثبت ۱۵۰۰ سیسی با هم رقابت کردند که در کلاس منفی ۱۵۰۰ سیسی، حلیمه گرگیج با ثبت زمان دو دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۴۳۷ هزارم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد، زهرا کریمی با زمان سه دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۱۸۲ هزارم ثانیه دوم شد و فرشته اسلامکیش با ثبت زمان سه دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۹۹۸ هزارم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.
در کلاس مثبت ۱۵۰۰ سیسی نیز میترا عنایتی با ثبت زمان دو دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۴۱۷ هزارم ثانیه مقام نخست را به دست آورد، فتانه امیری با زمان دو دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶۱ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و زهره کریمویی با ثبت زمان سه دقیقه و ۳۶۴ هزارم ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
در حاشیه این رویداد، کمیته برگزاری مسابقات «جام اخلاق» را به مجید کخابی، مسئول فنی کمیته اسلالوم، اهدا کرد و تندیس «زیباترین خودرو» این راند از مسابقات نیز به سجاد بامشکی تعلق گرفت.