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مرزبندیها و خطکشیهای جنسیتی در بازار کار موجب کاهش سهم زنان از تسهیلات، بازارها و فرصتهای شغلی در سالهای گذشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استاندار خراسان رضوی در نشست «تقویت ارتباط بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی» در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه همافزایی «زنان برای زنان» گفت: خواستار مطالبهگری جدی برای حل مشکلات اقتصادی و توجه ویژه به سلامت بانوان هستیم.
فاطمه حامد با بیان اینکه نباید حوزه اشتغال را جنسیتی دید، افزود: امروز تفاوتی میان کارآفرینان زن و مرد وجود ندارد با این حال سیاستگذاریهای گذشته ما را ناچار میکند تا زمان رسیدن به برابری واقعی از سازوکارهای حمایتی ویژه برای زنان استفاده کنیم.
وی با اشاره به فعالیت بزرگترین کانون زنان بازرگان کشور در خراسان رضوی بر لزوم انتقال دانش و تجربه بانوان موفق به کارآفرینان نوپا تأکید کرد.
مدیرکل امور زنان استانداری خراسان رضوی از وضعیت بازارچه های بانوان انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از شهرستانها بازارچه تخصصی بانوان وجود ندارد و در مشهد نیز این مکانها از زیر ساخت و جانمایی مناسبی برخوردار نیستند.
وی قول مساعد داد که مشکلات مربوط به جرائم بانکی، تأمین اجتماعی و مناطق آزاد از طریق استانداری و در صورت نیاز از سوی نهادهای ملی پیگیری شود.
حامد در بخش دیگری از سخنان خود از غفلت زنان نسبت به سلامت خود ابراز نگرانی کرد و گفت: بانوان معمولا در درمان اعضای خانواده پیشقدم هستند، اما سلامت خود را اولویت دوم قرار میدهند.
او با اشاره به اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای غربالگری رایگان بیماریهای بانوان از زنان کارآفرین خواست تا زمینه انجام معاینات دورهای را برای کارکنان خود فراهم کنند.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از نادیده گرفته شدن خسارتهای ناشی از اختلالات اینترنتی در سامانههای حمایتی، این آسیب را نوعی «جنگزدگی اقتصادی» دانست.
آذر کیانی نژاد با تأکید بر ضرورت شنیده شدن صدای زنان فعال اقتصادی در تصمیمسازیهای کلان، خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه برای کسبوکارهای خرد و خانگی بانوان شد.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از مطالبات بانوان به دغدغههای مالی مربوط میشود که با توجه به تمرکز فعالیت اقتصادی بانوان در بخش مشاغل خرد و خانگی به عنوان «دانههای کوچک اقتصاد»، تسهیل شرایط دریافت وام و راهاندازی صندوق یا خط اعتباری ویژه زنان کارآفرین الزامی است.
وی با تشریح آسیبهای وارد شده به کسبوکارهای آنلاین چنین بیان کرد: در سازوکارهای حمایتی، خسارتها معمولاً به آسیبهای فیزیکی محدود میشود؛ در حالی که قطع اینترنت و فلج شدن فروش آنلاین، مصداق بارز جنگزدگی اقتصادی است و این ضرر و زیانها باید به رسمیت شناخته و جبران شود.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی همچنین از موفقیت این تشکل در کسب گرید «B» در رتبهبندی اتاق ایران گفت: کانون استان موفق شده است بالاترین امتیاز را در میان تمامی کانونهای زنان بازرگان کشور به دست آورد که این دستاورد، قدرت مطالبهگری زنان را در سطوح ملی و بینالمللی افزایش میدهد.
کیانینژاد با تاکید بر اینکه هدف کانون فراتر رفتن از طرح صرف مشکلات است، افزود: گام بعدی این تشکل، تمرکز جدی بر حوزه تجارت بینالملل، آموزش و فراهم کردن زمینههای توسعه صادرات برای محصولات و کسبوکارهای بانوان خواهد بود.