مردم قزوین با لبیک به ندای همدلی، در پویش «همدلی طلایی» حماسه‌ای از ایثار رقم زدند و با اهدای دارایی‌های خود، اراده‌شان را برای حمایت قاطع از مدافعان امنیت و جبهه مقاومت به اثبات رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، پویش «همدلی طلایی» که در روز‌های اخیر در استان قزوین به راه افتاده، جلوه‌ای ازسخاوت و بصیرت مردمی است که همواره در صحنه‌های حساس، پیش‌گام بوده‌اند.

این پویش که با هدف حمایت مالی و معنوی از مدافعان وطن طراحی شده، با استقبال چشمگیری مواجه شد.

بسیاری از بانوان و خانواده‌های قزوینی، گران‌بهاترین اندوخته‌های زندگی، یادگاری‌های ارزشمند خانوادگی و زیورآلات خود را که نمادی ازمهر و خاطرات شخصی آنان بوده، تقدیم کرده‌اند تا پیام حمایت خود را به مدافعان امنیت برسانند.

این اقدام نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب و امنیت ملی است. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این پویش عنوان کرده‌اند که این دارایی‌ها در برابر جان‌فشانی‌هایی که مدافعان وطن برای حفظ امنیت کشور انجام می‌دهند، تنها نمادی کوچک برای ابراز همراهی است.

مسئولان برگزاری این پویش با قدردانی از مشارکت گسترده مردم قزوین، این حضور را نشانه «غیرت و همبستگی» توصیف کرده و تأکید کردند که این کمک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی برای اهداف تعیین‌شده جهت حمایت از مدافعان امنیت و جبهه مقاومت ارسال خواهد شد.



