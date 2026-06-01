فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از مهر و موم یک واحد پزشکی به علت دخالت در امورات پزشکی و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فولادی گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان به همراه بازرسان شبکه بهداشت، در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سلامت شهروندان، یک واحد پزشکی فاقد مجوز متخلف را شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: متصدی این واحد پزشکی چندین مرتبه اخطار لازم مبنی بر اخذ مجوز دریافت کرده بود و با توجه به اینکه به تذکر‌ها و هشدار‌های پلیس و بازرسان شبکه بهداشت توجهی نکرد، پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به مهر و موم این واحد پزشکی متخلف اقدام کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی و پزشکی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.