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کارگاه آموزشی-ترویجی با محوریت چغندرقند و با هدف توانمندسازی کارشناسان فنی کارخانههای قند آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، این کارگاه با تدریس اساتید و محققان مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سالن آمفیتئاتر شرکت تحقیقات چغندرقند ارومیه برگزار شد.
در این برنامه، آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی در زمینه انتخاب ارقام مناسب، اصول تغذیه، مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز مزارع چغندرقند در اختیار بهرهبرداران و کارشناسان قرار گرفت.
این کارگاه با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ادارات استانی، رؤسای ادارات ترویج و مسئولان واحد زراعت شهرستانهای ارومیه، خوی، پیرانشهر، نقده، مهاباد و میاندوآب و همچنین کارشناسان فنی کارخانههای قند شهرستانهای استان برگزار شد.