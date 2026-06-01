به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، این کارگاه با تدریس اساتید و محققان مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سالن آمفی‌تئاتر شرکت تحقیقات چغندرقند ارومیه برگزار شد.

در این برنامه، آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه انتخاب ارقام مناسب، اصول تغذیه، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مزارع چغندرقند در اختیار بهره‌برداران و کارشناسان قرار گرفت.

این کارگاه با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ادارات استانی، رؤسای ادارات ترویج و مسئولان واحد زراعت شهرستان‌های ارومیه، خوی، پیرانشهر، نقده، مهاباد و میاندوآب و همچنین کارشناسان فنی کارخانه‌های قند شهرستان‌های استان برگزار شد.