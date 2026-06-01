به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،این کنفرانس بین المللی که به صورت سالانه برگزار می‌شود، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری سازمان بین المللی کار (ILO)؛ هیئت‌های سه جانبه از ۱۸۷ کشور عضو سازمان و تعدادی از ناظران از دیگر بازیگران بین المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات کلیدی دنیای کار تبادل نظر و تصمیم گیری نمایند. کنفرانس متشکل از یک مجمع عمومی و تعدادی کمیته ثابت و فنی است که به بررسی موارد دستور کار آن می‌پردازد. اهم موضوعات دستور کار این کنفرانس مشتمل بر «گفتگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی»، «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی»، «دستور کار تحول‌آفرین برای برابری جنسیتی در محل کار» و «کاربرد استانداردها» خواهد بود.

نمایندگان کشورمان به صورت حضوری و مجازی در نشست‌های مجمع عمومی و کمیته‌های تخصصی کنفرانس مشارکت خواهند داشت.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشورمان به صورت مجازی در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد.